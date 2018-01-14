Сирия и ВКС РФ окружают «Ан-Нусру» на границе Идлиба и Алеппо: ФАН публикует фото боев у Ханассера

В Сирии стремительными темпами развивается совместная военная кампания правительственных войск САР и российских ВКС, которые продолжают освобождать от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) территории так называемого «Большого Идлиба». Союзники действуют сразу на нескольких направлениях — не только на юго-востоке самого Идлиба, но и на юго-западе соседней провинции Алеппо, постепенно формируя новый «котел» на границе этих регионов. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил данный район, после чего прислал в нашу реакцию серию эксклюзивных снимков из зоны вооруженных столкновений.

По информации нашего репортера, подразделения Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые боевой авиацией РФ, одновременно атакуют позиции «Джебхат Фатх аш-Шам»1 к югу от города Ас-Сафира и к западу от Ханассера, в обоих случаях оттесняя боевиков ближе к границе с Идлибом. И там, и там правительственным силам с помощью наших ВКС удалось заметно продвинуться и освободить несколько населенных пунктов.

Так, на данный момент под контроль официального Дамаска уже полностью перешли поселения Кафр Аккар, Бенан, Умм Джурн, Талил Сафа, Аль-Хосс, Абу Гатта и ряд других к югу от Ас-Сафиры. Также у отрядов исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Ан-Нусры», были окончательно отбиты поселки Тель Аль-Ахмар, Таль Аш-Шейх, Калаат Аш-Шейх, Аль-Ханута, Умм Амуд и некоторые другие к западу от города Ханассер.

Как подчеркивает спецкорреспондент ФАН, части сирийской армии, освободившие данные населенные пункты, сейчас действуют всего в шести километрах от подразделений САА, занявших аэродром «Абу-Духур» на восточной окраине Идлиба. Таким образом, значительные силы «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников уже практически полностью заблокированы в районе соприкосновения трех провинций — Алеппо, Хамы и Идлиба.

Правительственные войска в ходе наступления активно использую танки, другую бронетехнику и крупнокалиберные пулеметы, также передает наш репортер. Согласно его сведениям, силы «Тахрир аш-Шам» потеряли большое количество боевиков ранеными и убитыми, однако более точные сведения пока формируются.

«Большой Идлиб», к которому также относят оккупированные вооруженными группировками окраины соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, уже несколько лет подряд остается главным бастионом «Джебхат Фатх аш-Шам» и других исламистских группировок в Сирии. Ряд оппозиционных формирований, также базирующихся в регионе, ранее присоединились к режиму без огня, установленному в соответствии с соглашением о формировании зоны деэскалации. На «Ан-Нусру» и ее союзников, однако, перемирие не распространяется.

1 Организация запрещена на территории РФ.