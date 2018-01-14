Москва, 14 января. Советники так называемой международной коалиции планируют приступить к переподготовке боевиков из отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом рассказал глава управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» Томас Вил.

Возглавляемая Соединенными Штатами Америка коалиция рассчитывает на то, что представители сирийской оппозиции займутся охраной госграницы Сирии.

«Коалиция совместно с СДС работает над созданием и подготовкой новой пограничной службы безопасности Сирии… Фундаментом новой силовой структуры... станут приблизительно 15 тысяч членов СДС, которые пройдут переподготовку», — цитирует слова полковника ТАСС.

Всего в новую структуру могут войти около 30 тысяч бойцов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что Москва продолжит оказывать поддержку Дамаску в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности.

Напомним, силы возглавляемой США международной коалиции незаконно находятся на территории Сирийской Арабской Республики.