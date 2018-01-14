«Единая Россия» поучаствовала в сборе подписей в поддержку Путина на выборах-2018

Москва, 14 января. Руководство партии «Единая Россия» и депутаты Госдумы подписались в поддержку участия действующего президента РФ Владимира Путина в грядущих выборах.

Ранее в пресс-службе партии сообщили, что единороссы открыли несколько сотен общественных приемных для сбора подписей активистов.

Как пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который побывал в приемной в Санкт-Петербурге, партия дает россиянам возможность высказать свое мнение.

«Это не агитация «Единой России», это желание граждан по всей стране высказать свое мнение», — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Отмечается, что свои подписи в поддержку Путина поставили заместитель секретаря генсовета, депутаты Госдумы Сергей Железняк и Евгений Ревенко. Оба политика обратили внимание на то, что в приемных выстроились огромные очереди из людей, желающих высказать свою гражданскую позицию.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин официально объявил о своем участии еще в прошлом году. Он выдвигается как самовыдвиженец. В данный момент по всей стране собираются подписи в поддержку действующего лидера страны.