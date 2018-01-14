Женская сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате Европы
Дрезден, 14 января. Российские спортсменки Екатерина Ефременкова, Эмина Магалич, Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова завоевали золотые медали в эстафете чемпионата Европы по шорт-треку в Дрездене.
Россиянки заняли первое место с результатом в 4 минуты 11,462 секунды. Серебро взяли венгерские спортсменки, а бронзу — француженки.
Это золото стало у российских спортсменок первым.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать отправке спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане.
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