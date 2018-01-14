Выборы-2018: певица Зара стала доверенным лицом Путина в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Известная певица и заслуженная артистка Российской Федерации Зарифа Мгоян (Зара) стала доверенным лицом действующего главы государства Владимира Путина в Петербурге.

«То, что я стану доверенным лицом от родного Санкт-Петербурга — это очень приятно, большая ответственность, надеюсь, что буду полезной. Предстоит много выступлений», — подчеркнула Зара в эфире «Пятого канала».

По словам исполнительницы, она благодарна российскому лидеру, который защищает страну от международного терроризма.

«Безусловно, каждый российский гражданин должен участвовать в выборах», — резюмировала певица.

Напомним, ранее стало известно о том, что избирательный штаб действующего президента России Владимира Владимировича Путина, который планирует принять участие в выборах-2018, собрал 538 тысяч подписей.

Владимир Путин. Биография