Выборы-2018: певица Зара стала доверенным лицом Путина в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 января. Известная певица и заслуженная артистка Российской Федерации Зарифа Мгоян (Зара) стала доверенным лицом действующего главы государства Владимира Путина в Петербурге.
«То, что я стану доверенным лицом от родного Санкт-Петербурга — это очень приятно, большая ответственность, надеюсь, что буду полезной. Предстоит много выступлений», — подчеркнула Зара в эфире «Пятого канала».
По словам исполнительницы, она благодарна российскому лидеру, который защищает страну от международного терроризма.
«Безусловно, каждый российский гражданин должен участвовать в выборах», — резюмировала певица.
Напомним, ранее стало известно о том, что избирательный штаб действующего президента России Владимира Владимировича Путина, который планирует принять участие в выборах-2018, собрал 538 тысяч подписей.