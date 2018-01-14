Главные новости 14 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 14 января.

Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что опубликованные в СМИ документы, согласно которым глава страны якобы обращался в ФСБ, являются фальшивкой. Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ.

Украинцы винят себя в том, что допустили конфликт в Донбассе и призывают к переговорам президента Украины Петра Порошенко и главу ДНР Александра Захарченко. Украинцы удивили СМИ отношением к конфликту в Донбассе.

Военный эксперт Александр Жилин считает, что оперативно уничтожить боевиков, атаковавших российскую базу «Хмеймим» в Сирии, позволил высочайший профессионализм спецслужб РФ. Эксперт назвал секрет успеха операции по уничтожению террористов, атаковавших Хмеймим.

В Интернет попало первое изображение смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года. В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE.

В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале актер Михаил Державин повторил прощальные слова ведущего из «Кабачка «13 стульев», не зная, что они станут последними. Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью.

Предвыборная кампания только начинает набирать обороты, а внимание россиян уже привлек скандал с регистрацией в ЦИК кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена.

Украинский журналист Роман Цымбалюк оконфузился, заявив в прямом эфире о том, что подводная лодка «Запорожье» всплывет в Азовском море и перепугает бойцов Донбасса. Цымбалюк оконфузился: Подлодка «Запорожье» «пойдет в атаку» на Донбасс.

САА предотвратила атаку «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) на севере Хамы. Курды приняли в свои ряды 700 новых бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. «Тахрир аш-Шам» стягивает все силы на юг Алеппо и юго-восток Идлиба. Сирия новости 14 января 07.00: «Ан-Нусра» потерпела неудачу в Хаме, курды приняли 700 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Семья из американского штата Миссури шокировала пользователей соцсетей своей неудачной фотосессией. Жуткие снимки якобы сделал профессиональный фотограф. Фотосессия семьи из США шокировала Facebook.

1 Организация запрещена на территории РФ.