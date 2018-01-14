выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Антонов обсудил с Хантсманом вопрос о возобновлении контактов в формате 2+2
Весь мир
Главные новости 14 января
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 14 января

    19:00  14 Января 2018
    96

    Главные новости 14 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 14 января.

    Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что опубликованные в СМИ документы, согласно которым глава страны якобы обращался в ФСБ, являются фальшивкой.  Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ.

    Украинцы винят себя в том, что допустили конфликт в Донбассе и призывают к переговорам президента Украины Петра Порошенко и главу ДНР Александра Захарченко. Украинцы удивили СМИ отношением к конфликту в Донбассе.

    Военный эксперт Александр Жилин считает, что оперативно уничтожить боевиков, атаковавших российскую базу «Хмеймим» в Сирии, позволил высочайший профессионализм спецслужб РФ. Эксперт назвал секрет успеха операции по уничтожению террористов, атаковавших Хмеймим.

    В Интернет попало первое изображение смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года. В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE.

    В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале актер Михаил Державин повторил прощальные слова ведущего из «Кабачка «13 стульев», не зная, что они станут последними. Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью.

    Предвыборная кампания только начинает набирать обороты, а внимание россиян уже привлек скандал с регистрацией в ЦИК кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена.

    Украинский журналист Роман Цымбалюк оконфузился, заявив в прямом эфире о том, что подводная лодка «Запорожье» всплывет в Азовском море и перепугает бойцов Донбасса. Цымбалюк оконфузился: Подлодка «Запорожье» «пойдет в атаку» на Донбасс.

    САА предотвратила атаку «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) на севере Хамы. Курды приняли в свои ряды 700 новых бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. «Тахрир аш-Шам» стягивает все силы на юг Алеппо и юго-восток Идлиба. Сирия новости 14 января 07.00: «Ан-Нусра» потерпела неудачу в Хаме, курды приняли 700 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Семья из американского штата Миссури шокировала пользователей соцсетей своей неудачной фотосессией. Жуткие снимки якобы сделал профессиональный фотограф. Фотосессия семьи из США шокировала Facebook.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #сирия #донбасс #украина #захарченко #хама #порошенко #идлиб #джебхат ан-нусра #державин #цымбалюк #грудинин #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

      16:55 14 Января 2018 3519
      Читать
      15:30
      Сегодня

      Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом
      13:51
      Сегодня

      Путин назвал Валаам зеркалом России
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31369

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7233

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7047

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12516

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12113
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1357
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      5197
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      7801
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1662