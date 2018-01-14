ФИФА раскритиковала «Спартак» за твит про «тающие шоколадки»

Цюрих, 14 января. Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковала московский ФК «Спартака» за сообщение про «тающие шоколадки» в Twitter.

Твит с видео тренировки игроков «Спартака» на сборе в Дубае, был опубликован в микроблоге клуба в минувшую субботу. На записи можно видеть, что в тренировке участвуют несколько темнокожих спортсменов. При этом ролик снабдили текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Сегодня на запись отреагировали в ФИФА. Заявление появилось на официальном сайте организации.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте «Спартака» в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — подчеркивается в сообщении.

При этом решение об ответственности за твит, как отметили в ФИФА, должна принимать «соответствующая национальная федерация».