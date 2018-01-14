МИД Украины призвал соотечественников не ездить в «опасные» Россию и Сирию

Киев, 14 января. Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию, Сирию и Сомали в один ряд по уровню безопасности для сограждан.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию», — опубликовал он в своем микроблоге в Twitter.

Он также пояснил, что украинские консулы в этих странах ограничены в возможностях, однако стараются делать все возможное. В качестве примера Заяц привел освобождение украинского врача, похищенного в Ливии.

Отметим, что украинский МИД неоднократно призывал граждан оценивать риски при поездке в РФ.

Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок в Россию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данная рекомендация ничем не подкреплена. Она также выразила уверенность, что таким образом американские дипломаты «пытаются культивировать животный страх у американцев перед РФ».