Отелю Трампа в США сменили вывеску на «гадюшник»

Вашингтон, 14 января. Огромная световая проекция с критикой в адрес президента США Дональда Трампа появилась над входом в отель Trump International Hotel.

Видео опубликовал в своем основатель Bell Visuals Робин Бэлл. На ролике можно видеть, как над дверью появляется слово shithole («гадюшник», «вонючая дыра», — прим. ФАН), затем его сменяет фраза «президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

Отметим, что Бэлл и ранее проецировал на отель нелицеприятные лозунги в адрес Трампа.

Сегодняшняя акция стала ответом на заявление Трампа о «странах-гадюшниках», сделанное им на совещании по иммиграции с сенаторами в минувшую пятницу.

По данным СМИ, к таковым он якобы отнес Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Слова американского лидера уже подвергли критике в Африканском союзе. Кроме того, власти многих стран также сочли их «расистскими» и «ксенофобскими».