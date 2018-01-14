Российскому политологу запретили въезд в Евросоюз по требованию Польши

Берлин, 14 января. Российскому политологу Олегу Бондаренко запретили въезд в страны Евросоюза по требованию властей Польши. Накануне журналист не смог пройти паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель.

«По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года», — рассказал Бондаренко в интервью ТАСС по телефону.

Он также пояснил, что приехал в Германию по приглашению немецкой Левой партии для участия в политическом мероприятии. В данный момент власти готовятся к его депортации.

Решение польских властей политолог объяснить не смог. Бондаренко сообщил, что был там три года назад, никаких статей о стране в последнее время он не писал.

Отметим, что Бондаренко является главой Фонда прогрессивной политики. Он также ведет авторские колонки в российских СМИ.