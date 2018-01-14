Сирия, 14 января. Боевики ССА** переходят на сторону курдов в провинции Алеппо. ВС Ирака зачистили 80 процентов территорий иракской провинции Аль-Анбар от оставшихся террористов ИГИЛ1. Сирийская разведка уничтожила одного из главарей оппозиции в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты на юго-западе провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали подготовку к наступлению в Восточной Гуте Дамаска; уничтожили порядка 30 боевиков на юго-западе Алеппо; провели операцию по уничтожению одного из лидеров «Файлак Аш-Шам» в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: понесло потери в результате зачистки территорий провинции Аль-Анбар вооруженными силами Ирака.

Сирийская свободная армия (ССА): при поддержке Турции обстреливает позиции курдов на окраине кантона Африн на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла деревни Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат аль-Бувейда в провинции Алеппо; захватила ряд поселений в южной части Идлиба.

Курды: противостоят ССА и турецким силам в северной части Алеппо; принимают в свои ряды боевиков, бежавших из ССА, в Алеппо.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (dorarsite) передает, что силы САР начали подготовку к предстоящему наступлению в районе населенного пункта Хараста, о планировании которого сообщалось несколькими часами ранее. Сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по военным объектам и командным пунктам радикалов антиправительственных организаций, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, в то время как артиллерийские дивизионы САА провели артподготовку. Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения при поддержке российских ВКС продолжают освобождать населенные пункты в юго-западной части Алеппо. Согласно информации Twitter-канала (sayed_ridha), после нескольких воздушных атак авиации РФ под контроль армии САР и ее союзников перешли деревни Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат аль-Бувейда. Кроме того, в ходе вооруженного противостояния были нейтрализованы не менее 28 боевиков. Согласно подсчетам информагентства Al Masdar News, за последние четверо суток около 80 населенных пунктов были зачищены от исламистов, в том числе стратегический город Таль Ад-Даман. Силы радикальных группировок отступают, практически не оказывая сопротивления.

На границе курдского кантона Африн тем временем возобновились вооруженные стычки между курдами и объединенным силами Сирийской свободной армии (ССА) и Турции. Согласно данным оппозиционного информагентства Smart News Agency, турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Демократической армии Сирии**** (SDF) неподалеку от населенных пунктов Басуфан, Джундейрис, Раджу и Масканли. О потерях сторон не сообщается.

Агентство новостей FARS News передает, что в течение последней недели около 20 боевиков «свободной армии» переметнулись на сторону курдских отрядов. Также сообщается, что за ноябрь порядка 150 радикалов присоединились к рядам «демократической армии». Тем не менее не всем беглецам удалось покинуть ССА. Так, несколько исламистов были арестованы, прежде чем успели перейти на сторону курдов.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что еще один высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции был уничтожен в результате взрыва в провинции Идлиб. Автомобиль Салеха Юсефа Аджени, являвшегося командиром группировки «Файлак Аш-Шам», подорвался на бомбе на шоссе Аль-Мастума — Ариха в южной части региона. Военные источники AMN утверждают, что Юсефа Аджени удалось ликвидировать благодаря тщательно спланированной военной операции, проведенной разведчиками Сирийской арабской армии (САА). Ранее также поступали данные о военном присутствии шпионов правительственных сил в различных районах, находящихся в оккупации исламистов, что вызывало серьезные опасения у радикалов.

Оппозиционные источники вновь сообщают о продвижении антиправительственных группировок на юго-востоке Идлиба. Известно, что после химатаки со стороны «Джебхат Ан-Нусры»1***, возглавляющей террористический альянс «Хайят Тахрир Аш-Шам», сирийские части провели тактическое отступление и покинули ряд населенных пунктов. Тем не менее, ожидается, что после прибытия дополнительных подразделений САА из провинции Алеппо, силы САА начнут массированную контратаку.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает об итогах военной операции иракской армии и Сил народной мобилизации в провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно официальным данным командования вооруженных сил Ирака, более 80 процентов районов пустыни Анбар были зачищены от оставшихся боевиков «Исламского государства». Иракские правительственные силы ликвидировали несколько очагов сопротивления ИГИЛовцев, а также уничтожили четыре бронемашины, используемые террористами. Кроме того, десять человек были арестованы по подозрению в сотрудничестве с террористической группировкой. Напомним, о разгроме «Исламского государства» в Ираке было объявлено в первой половине декабря, однако некоторым боевикам все еще удается скрываться на пустынных территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)