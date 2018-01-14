Клинцевич прокомментировал слова Путина о Ленине: Он назвал белое белым
Москва, 14 января. Владимир Ленин останется в истории в качестве «исполинской фигуры, перепахавшей весь мир». Об этом заявил в воскресенье заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«И плюсы или минусы – абсолютно не те знаки, которые могут как-то характеризовать ее. Это уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана… Лет через 100 или 200 это станет хрестоматийной истиной», — отметил сенатор.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел параллели между мавзолеем вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и мощами христианских святых.
«Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор… Он сказал то, что есть на самом деле, назвал, как говориться, белое белым», — отметил Клинцевич, комментируя высказывание главы государства.