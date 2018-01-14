выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Антонов обсудил с Хантсманом вопрос о возобновлении контактов в формате 2+2
Общество
Клинцевич прокомментировал слова Путина о Ленине: Он назвал белое белым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич прокомментировал слова Путина о Ленине: Он назвал белое белым

    17:47  14 Января 2018  /обновлено: 17:47  14 Января 2018
    608

    Клинцевич прокомментировал слова Путина о Ленине: Он назвал белое белым

    Москва, 14 января. Владимир Ленин останется в истории в качестве «исполинской фигуры, перепахавшей весь мир». Об этом заявил в воскресенье заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «И плюсы или минусы – абсолютно не те знаки, которые могут как-то характеризовать ее. Это уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана… Лет через 100 или 200 это станет хрестоматийной истиной», — отметил сенатор.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел параллели между мавзолеем вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и мощами христианских святых.

    «Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор… Он сказал то, что есть на самом деле, назвал, как говориться, белое белым», — отметил Клинцевич, комментируя высказывание главы государства.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #клинцевич #ленин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

      16:55 14 Января 2018 3519
      Читать
      15:30
      Сегодня

      Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом
      13:51
      Сегодня

      Путин назвал Валаам зеркалом России
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31369

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7233

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7047

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12516

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12113
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1357
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      5197
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      7801
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1662