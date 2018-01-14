Стала известна возможная причина инцидента с повисшим на обрыве самолетом в Турции

Москва, 14 января. Бывший командир воздушного судна и авиаэксперт Александр Романов назвал возможную причину инцидента, произошедшего в турецком Трабзоне. По его словам, экипаж мог занервничать и остановить судно раньше, хотя до полосы оставалось «приличное расстояние».

Длина пробега самолета при посадке могла быть слишком большой из-за проблем с механизацией крыла в воздухе. Эксперт не исключил, что экипаж мог воспользоваться управлением «передней ногой».

«То ли они хотели повернуть, то ли сбросить скорость, но не рассчитали, не хватило мастерства», — заявил Романов в интервью РЕН ТВ.

Эксперт выразил уверенность, что самолет можно было остановить на полосе. Если бы судно все-таки упало в воду, пассажиры могли погибнуть, добавил он.

Ранее сообщалось, что видео застрявшего на краю обрыва Boeing в Турции появилось в Сети.