Первое в 2018 году судно с углем из ЮАР прибыло на Украину

Киев, 14 января. В одесский морской торговый порт «Южный» вошел первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители порта.

Речь идет о судне Panamax QI XIANG.

«На борту балкера — 73 тысячи тонн энергетического угля из Южно-Африканской Республики», — указано в заявлении пресс-службы.

Ранее стало известно о том, что закупаемый Киевом у Соединенных Штатов Америки уголь опасен для окружающей среды. Как объяснил бывший член Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, американский антрацит содержит большое количество серы.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин указал на рост товарооборота между Москвой и Киевом. По данным экспертов, 56,57% импортируемого угля поступило на Украину из РФ.