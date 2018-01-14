Первое в 2018 году судно с углем из ЮАР прибыло на Украину
Киев, 14 января. В одесский морской торговый порт «Южный» вошел первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители порта.
Речь идет о судне Panamax QI XIANG.
«На борту балкера — 73 тысячи тонн энергетического угля из Южно-Африканской Республики», — указано в заявлении пресс-службы.
Ранее стало известно о том, что закупаемый Киевом у Соединенных Штатов Америки уголь опасен для окружающей среды. Как объяснил бывший член Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, американский антрацит содержит большое количество серы.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин указал на рост товарооборота между Москвой и Киевом. По данным экспертов, 56,57% импортируемого угля поступило на Украину из РФ.