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Новости Сирии
Сирия в интерпретации США: Идлиб — зона деэскалиции, зона раздора и зона военных действий
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    Сирия в интерпретации США: Идлиб — зона деэскалиции, зона раздора и зона военных действий

    17:25  14 Января 2018  /обновлено: 17:25  14 Января 2018
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    США обвинили САР и РФ в нарушении соглашений о перемирии

    За последние несколько дней военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые ВКС РФ, существенно продвинулись вглубь провинции Идлиб. Все больше населенных пунктов на юго-востоке региона в ходе данной военной кампании освобождаются от оккупации террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (организация запрещена в РФ) и их союзников. Правительственные войска уже дошли до ключевого города Абу-Духур, а боевики между тем бросили укреплять линию оборону к востоку от Маарет ан-Нумана и Хан Шейхуна, рассчитывая сохранить эти населенные пункты.

    Однако пока сирийские и российские силы борются с наместниками «Аль-Каиды»1 в САР, Соединенные Штаты, которые называют себя победителями «Исламского государства»1 (обе организации запрещены РФ) и главными борцами с терроризмом, активировали действия на другом фронте противостояния — на информационном. Так, американские СМИ обвинили Москву и Дамаск в том, что они якобы нарушили перемирие, развязав боевые действия в одной из зон деэскалации. Так, газета Washington Post, например, пишет, что происходящее в Идлибе якобы «заставляет усомниться в любых заверениях и обещаниях российской стороны». При этом автор статьи, конечно, не уточняет, что цель военной операции, которую ведут САА и авиация РФ в этом регионе, — уничтожение «Джебхат ан-Нусры»1, организации, признанной террористической во многих странах, а также и на уровне ООН.

    «Джебхат ан-Нусра»

    Независимый журналист и политолог Александр Асафов заметил, что западные СМИ всегда оживляются, вновь возвращаясь к любимым антироссийским темам, когда наши ВКС совместно с сирийской армией достигают очередных громких успехов в борьбе с террористами в САР. Об этом эксперт заявил в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Как правило, подобное медийное, дипломатическое и политическое давление и осуждение со стороны Запада начинается тогда, когда вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ достигают существенных успехов. Они также выработали новую информационную стратегию освещения таких операций: мол, Асад бросил в бой свой последний резерв, и после того как он будет потрачен, например, в Идлибе, у него ничего не останется и ситуация в корне поменяется. Но давление всегда многовекторно, и вынос ситуации в правовое поле — это тоже стандартный прием осложнения общей обстановки», — подчеркивает наш собеседник.

    Карта военных действий — Идлиб

    Вооруженный этап противостояния в арабской республике почти завершен, и теперь в стране планомерно развивается политический процесс и налаживается мирная жизнь. Россия сыграла ключевую роль и в том, и в другом. США между тем не смогли достичь своих целей в САР и потеряли влияние на Ближнем Востоке. И единственный фронт, на котором они теперь могут конкурировать, — медийный.

    «Западная коалиция не может смириться с тем, что она не является доминирующим участником в регионе и что ни тактические, ни стратегические цели по переформатированию Ближнего Востока, начиная с Сирии, достигнуты не были. При этом обстановка серьезно поменялась — налаживаются отношения между Россией и странами региона. Скоро будет снова открыто авиасообщение с Египтом. При участии Рогозина тем временем уже обсуждаются вопросы сотрудничества с Дамаском в мирном поле, в том числе связанные с сирийскими аэропортами, с поставками пшеницы и добычей фосфатов. Конечно, американцам хочется как-то негативно влиять на все эти мирные процессы, а лучше и вообще прекратить. Но военными усилиями этого уже не достигнуть, и тогда снова активизируется эта медийная кампания. И, конечно, те новые российско-турецкие отношения, которые были налажены за 2017-й год, тоже подвергаются атакам. Их пытаются как-то оспорить и негативно повлиять на них. Это все элементы гибридной войны», — отмечает политолог.

    Турция

    Кроме того, нарушение соглашений, заключенных в Астане, официальным Дамаском в условиях актуальной ситуации в САР нельзя даже предположить, уверен Александр Асафов. По его мнению, сирийское руководство сейчас чрезвычайно осторожно, поскольку надеется выстроить адекватный диалог со всеми участниками конфликта.

    «Сирия не могла нарушить протокол о создании зон деэскалации, поскольку Асад находится в состоянии политического переформатирования страны. Он готов к конструктивным политическим процессам, включая внесение изменений в конституцию, к переговорам практически со всеми. А российско-турецкие отношения, учитывая растущий суверенитет Турции, которая еще недавно была лояльна к США, скорее всего, и дальше будет подвергаться всем видам информационных атак», — резюмировал собеседник ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #иг #турция #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #саа #египет #идлиб #джебхат ан-нусра #аль-каида #ближний восток
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