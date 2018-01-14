Актер Марк Уолберг отдал 1,5 млн долларов в фонд жертвам домогательств

Лос-Анджелес, 14 января. Известный американский актер Марк Уолберг, исполнивший главную роль в фильме «Все деньги мира», передаст гонорар за пересъемку картины фонду помощи жертвам домогательств.

«Я поддерживаю на 100% борьбу за честные выплаты, и я жертвую 1,5 миллиона долларов фонду Time's Up Legal Defense Fund в честь Мишель Уильямс», — написал Уолберг на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что режиссер Ридли Скотт начал пересъемку фильма «Все деньги мира» после решение вырезать из ленты голливудского актера Кевина Спейси, оказавшегося в центре секс-скандала.

По информации издания USA Today, Уолберг получил за пересъемку гонорар в 1,5 тысячи раз больше, чем Мишель Уильямс, которой досталась главная женская роль в картине. Так, согласно данным журналистов, Уолберг получил гонорар в размере 1,5 млн долларов, а Уильмс — менее тысячи долларов.