В Киеве признались, что не могут подсчитать ущерб от войны в Донбассе

Киев 14 января. Киев не располагает данными об ущербе в результате боевых действий в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем», — подчеркнул он.

Тука напомнил, что ранее правительство Украины заявило об убытках на 13 млрд гривен. Однако в эту сумму, как подчеркнул замминистра, включен ущерб, который был нанесен инфраструктуре, находящейся на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, свою оценку ущерба от военных действий власти подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей представили 10 января.

По их данным, в Луганской области общая сумма убытков составила 9 млрд гривен, а потери в Донецкой области оценили в 4 млрд гривен.