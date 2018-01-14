Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

Дамаск, 14 января. Военные сирийской армии в ходе разминирования населенного пункта Акербат на востоке провинции Хама нашли мозаику византийской эпохи общей площадью порядка 50 квадратных метров. Об этом в воскресенье передает национальное агентство САНА.

По словам начальника местной полиции Ахмада Тахи, мозаика квадратной формы семь метров в длину была найдена в ходе работ по разминированию.

Он также отметил, что эксперты продолжают работы по расчистке и извлечению мозаичного полотна.

В августе минувшего года редкое мозаичное полотно в прекрасном состоянии было найдено сирийскими научными сотрудниками в долине Барада, расположенной под Дамаском, после того как территория была освобождена от экстремистов.

Напомним, в декабре ушедшего года президент России Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть военного контингента войск РФ. Об этом российский лидер заявил на российской авиабазе «Хмеймим», выступая перед российскими военными.