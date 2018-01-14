Путин «сглаживает острые углы», сравнивая мавзолей с мощами святых — Мельников

Москва, 14 января. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Ленина с почитанием святых «сглаживают острые углы».

«Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, что в воскресенье Владимир Путин заявил, что коммунизм «сродни» христианству. Помещение тела Ленина в мавзолей главы государства сравнил с традиционным почитанием святых.

Кодекс строителей коммунизма, по словам российского лидера, можно охарактеризовать как «сублимацию, примитивную выдержку из Библии».

По мнению президента РФ, православная вера всегда сопровождала российский народ, она только укреплялась, когда страна переживала особенно тяжелые периоды.