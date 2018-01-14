Автомобиль одного из лидеров ХАМАС взорвали в Ливане

Бейрут, 14 января. Один из лидеров палестинского движения ХАМАС пострадал в результате подрыва автомобиля в Ливане.

Инцидент произошел в районе города Сайда. Согласно предварительной информации, речь идет об Абу-Хамзе Хамдане.

Как передает издание AFP, в автомобиле BMW, в котором находился Хамдан, сработало взрывное устройство. На месте событий работают эксперты, которые выясняют обстоятельства происшествия.

#UPDATE Official in Palestinian Islamist movement Hamas wounded in car bomb blast in Sidon, southern Lebanon, military and medical sources tell AFP — AFP news agency (@AFP) January 14, 2018

Напомним, ранее стало известно о том, что один из основателей палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алями случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми ранениями.