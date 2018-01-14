В Госдуме объяснили, почему в России в 2018 году могут подорожать автомобили

Москва, 14 января. Депутат Государственной думы России Вячеслав Лысаков сообщил, что автомобили могут подорожать на российском рынке в текущем году. Он полагает, что рост цен на транспортные средства может достичь отметки в 17 процентов.

«Я боюсь, что 17% — это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля», — заявил депутат.

Он напомнил, что утилизационный сбор правительство РФ собирается увеличить еще больше, соответствующие документы уже в Государственной думе.

Лысаков также с сожалением отметил, что денежные средства, собранные в качестве утилизационного сбора, «не идут на создание утилизационной структуры, как это практикуется в других странах», передает НСН.

Напомним, как сообщала в декабре газета «КоммерсантЪ», министерство промышленности и торговли Российской Федерации доработало законопроект увеличения ставок утилизационного сбора на автомобили с 2018 года, предложив поднять сбор на легковые автомобили на 87-125% в зависимости от объема мотора транспортного средства.