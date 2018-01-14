Политолог рассказал, когда помирятся россияне и украинцы
Москва, 14 января. Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, когда отношения россиян и украинцев изменятся к лучшему.
Эксперт поделился своими мыслями в чате на «Главреде». В частности, Орешкин считает, что нужно одно поколение, чтобы помирить народы России и Украины.
«Опыт показывает, что примерно одно поколение. Раньше казалось, что мы никогда не сможем выстраивать нормальные отношения с немцами после Великой отечественной войны, но довольно быстро это прошло», — пояснил свою точку зрения политолог.
По его словам, большое влияние на народы оказывает пропаганда и политики.
«Простые люди думают, что они сами мыслят так, а не иначе, но, как правило, они все-таки «мыслят телевизором», — считает Орешкин.
Эксперт также добавил, что при взаимном интересе России и Украины за три-пять лет можно будет вернуть нормальные отношения. Орешкин напомнил о восстановлении отношений между Россией, США и Германией.
Напомним, что в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.
«Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ», — заявил президент.