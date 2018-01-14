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Украина
МИД Украины призвал соотечественников не ездить в «опасные» Россию и Сирию
Украина
Политолог рассказал, когда помирятся россияне и украинцы
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    Политолог рассказал, когда помирятся россияне и украинцы

    16:39  14 Января 2018  /обновлено: 16:39  14 Января 2018
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    Политолог рассказал, когда помирятся россияне и украинцы

    Москва, 14 января. Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, когда отношения россиян и украинцев изменятся к лучшему.

    Эксперт поделился своими мыслями в чате на «Главреде». В частности, Орешкин считает, что нужно одно поколение, чтобы помирить народы России и Украины.

    «Опыт показывает, что примерно одно поколение. Раньше казалось, что мы никогда не сможем выстраивать нормальные отношения с немцами после Великой отечественной войны, но довольно быстро это прошло», — пояснил свою точку зрения политолог.

    По его словам, большое влияние на народы оказывает пропаганда и политики.

    «Простые люди думают, что они сами мыслят так, а не иначе, но, как правило, они все-таки «мыслят телевизором», — считает Орешкин.

    Эксперт также добавил, что при взаимном интересе России и Украины за три-пять лет можно будет вернуть нормальные отношения. Орешкин напомнил о восстановлении отношений между Россией, США и Германией.

    Напомним, что в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.

    «Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ», — заявил президент.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина
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