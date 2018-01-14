Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro вывели на дорожные тесты

Сеул, 14 января. Корейский автомобильный концерн Hyundai вывел на дорожные тесты новый хэтчбек Santro (Atos). В Сети появились первые фотографии автомобиля нового поколения в камуфляже.

По имеющимся данным, транспортное средство создавали для азиатского рынка.

Spy shots reveal the all-new @HyundaiIndia #Santro undergoing winter testing in Europe, while the India-spec model is likely to make its debut at the upcoming #AutoExpo2018https://t.co/Wrfbmknb6v — carandbike (@carandbike) January 14, 2018

Как отмечают автомобильные специалисты, новая модель займет свое место в сегменте пятидверных автомобилей Eon и Grand i10. Также эксперты подчеркнули, что новый Santro (Atos) станет главным конкурентом для Datsun Go, Tata Tiago и Suzuki Alto.

Отмечается, что новый Hyundai Santro представят в двух комплектациях: с бензиновым мотором объемом 0.8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также предусмотрен вариант с 1.0-литровым бензиновым мотором и 4-скоростной коробкой передач.

Презентация Hyundai Santro (Atos) должна состояться весной 2018 года. В настоящее время о стоимости автомобиля ничего неизвестно.

Напомним, в июле минувшего года президент России Владимир Путин протестировал новейшую разработку российского автопрома, созданную в рамках российского проекта «Кортеж». Лидер РФ положительно охарактеризовал лимузин.