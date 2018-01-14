Донбасс сегодня: ВСУ расстреливают «Правый сектор», украинские СМИ подставляют ОБСЕ

Донбасс, 14 января. Донецк и аэропорт под огнем ВСУ. Силы спецопераций украинской армии устраняют неугодных националистов. Киевские СМИ приписали ОБСЕ лживое заявление. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Горячие точки ДНР

ВСУ обстреливали позиции армии Донецкой народной республики на протяжении последних 24 часов. В Горловском направлении армия Украины наносила удары при помощи гранатометов, штатного вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия. На донецком направлении силовики Киева нанесли удары по Ясиноватой, Петровскому району Донецка и донецкому аэропорту.

Южное направление также стало горячей точкой на карте конфликта. В Мариупольском направлении военнослужащие армии Украины выпустили 27 мин большого калибра и более 60 гранатометных выстрелов. Кроме того, активно применялось вооружение боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Тревожная тишина в ЛНР

Как прокомментировали корреспонденту ФАН в командовании народной милиции Луганской республики, каждый день тишины со стороны украинских войск грозит повышением агрессии и практически 100% провокациями в последующем. Действительно, за минувшие сутки бойцы армии ЛНР не зафиксировали огневой активности противника.

Несмотря на это, разведка региона сообщает, что прекращение огня украинской стороной носит чисто тактический характер. К примеру, у западных границ республики вскрыты новые артиллерийские позиции 54 механизированной бригады ВС Украины (54 омбр ВСУ). Это район Светлодарской дуги близ поселка Красный Пахарь.

С северо-востока и северо-запада столицу ЛНР Луганск окружают подразделения 80 десантно-штурмовой и 58 мотопехотной бригады украинской армии.

Противостояние ВСУ и «Правого сектора»1

Конфликт между вооруженными силами Украины и националистами запрещенного в России «Правого сектора» набирает обороты. Об этом сообщают в оборонном ведомстве Донецкой народной республики. Спецслужбами ДНР были получены сведения о работе сил специальных операции ВС Украины в районе поселков Металлист и Гладосово. Снайперы данного подразделения ведут огонь по позициям боевиков «Правого сектора».

Так, только в ноябре прошлого года, снайперы СБУ и артиллерийский огонь украинских военнослужащих, ликвидировали шестнадцать бойцов батальона «Айдар». Теперь дело СБУ в отношении националистов продолжили спецы украинской армии. Причиной отстрела националистов в оперативном командовании ДНР считают пораженческие настроения радикалов и предложения по введению «корейского сценария» на территории Донбасса. То есть — члены бандформирований предлагают заморозить конфликт и оставить границы по ныне действующей линии фронта.

Незалежные СМИ подставляют ОБСЕ

10 января обстрелам со стороны украинских позиций подверглись северные окраины Донецка и поселок Спартак. В этом районе были ранены двое гражданских.

Украинские СМИ со ссылкой на последний опубликованный отчет ОБСЕ на 12 января опубликовали материалы со следующими заголовками: «В Донецке боевики обстреляли автомобиль местного жителя — ОБСЕ». То есть, довольно уважаемые на Украине сетевые издания пытаются убедить свою аудиторию в том, что ОБСЕ зафиксировала факт самообстрела войсками ДНР своей же территории, в результате чего ранен мирный житель.

Обращаемся к первоисточнику — отчету международной миссии на 12 января 2018 года. В указанном разделе четко написано, что члены организации, проверяя сообщения о жертвах среди мирного населения, посетили больницу, в которую был доставлен раненый. Со слов медработников, наблюдатели прописали в отчете примерные обстоятельства ранения. К слову, с потерпевшим члены ОБСЕ не общались, что странно, ведь состояние его, по словам медиков, удовлетворительное, и уже 12 января мужчину выписали.

Но в указанном отчете нет ни одного оценочного слова или суждения о том, с чьих позиций был обстрел, повлекший ранение мирного жителя. Это в очередной раз доказывает, что украинские СМИ в желании оправдать своих силовиков не только применяют практику создания лживых новостей, но и подставляют международных наблюдателей, приписывая им несуществующие оценки и высказывания.

1 Организация запрещена на территории РФ.