Милонов рассказал, как поставил подпись за выдвижение Путина на выборах-2018

Донецк, 14 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал выдвижение кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на выборах президент РФ в марте 2018 года.

В исполком партии «Единая Россия» парламентарий отправился сразу после возвращения из ДНР.

«Сегодня прямо с самолёта, вернувшись из Горловки, поехал в исполком партии Единая Россия, где у волонтеров поставил подпись за нашего национального лидера», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня прямо с самолёта, вернувшись из Горловки, поехал в исполком парти Единая Россия, где у волонтеров поставил подпись за нашего национального лидера. #РоссииНуженПутин pic.twitter.com/zpFVSCsGLl — Виталий Милонов (@milonovinfo) January 14, 2018

Запись Милонов опубликовал с хэштегом #РоссииНуженПутин, тут же поделившись и фото с волонтерами, собирающими подписи в поддержку выдвижения Путина на выборах.