Эрдоган заявил о возможном возобновлении военной операции в Сирии

Анкара, 14 января. Турецкие военные могут в ближайшие дни возобновить операцию «Щит Евфрата» на территории Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, необходимо очистить южную границу Турции от террористических группировок.

«Если на то будет воля Аллаха, в ближайшие дни мы предпримем первые шаги в рамках возобновления операции «Щит Евфрата» в Африне, чтобы очистить нашу южную границу от террористов. Мы можем войти туда однажды ночью — без предупреждения», — подчеркнул Эрдоган в своем выступлении в провинции Токат.

Напомним ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках диалога главы государств обсудили вопросы, связанные с борьбой с террористами в Сирии.