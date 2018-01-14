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Украина
МИД Украины призвал соотечественников не ездить в «опасные» Россию и Сирию
Политика
Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом
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    Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом

    15:30  14 Января 2018  /обновлено: 15:35  14 Января 2018
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    Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом

    Москва, 14 января. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной необходимо частично денонсировать, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    Сделать это необходимо, потому что документ может быть «односторонне выгоден» Киеву, считает депутат.

    «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины», — пояснил он.

    По словам Затулина, что подписав этот договор, «Россия в 1997 году, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

    При этом он указал на то, что российская трактовка договора, в частности, признание территориальных границ взаимосвязано с темой дружбы, сотрудничества и партнерства.

    «То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам», — пояснил Затулин.

    Именно поэтому, по его мнению, Москве нужно денонсировать документ в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя поддержали решение о выходе из состава Украины после госпереворат в феврале 2014 года. При этом Киев продолжает упорно считает Крым своим, в ответ Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией.

    Президент РФ Владимир Путин в конце мая 2016 года заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно» и власти РФ никаких обсуждений ни с кем вести не будут.

    «Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — сказал Путин.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #путин #россия #киев #украина #крым #госдума
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