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Украина
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Донбасс: ВСУ разместили склад с боеприпасами на молочной ферме под Луганском
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    Донбасс: ВСУ разместили склад с боеприпасами на молочной ферме под Луганском

    15:21  14 Января 2018  /обновлено: 15:21  14 Января 2018
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    Донбасс: ВСУ разместили склад с боеприпасами на молочной ферме под Луганском

    Луганск, 14 января. Киевские военные разместили склад с боеприпасами на молочно-товарной ферме на окраине населенного пункта Новоайдар в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил исполняющий обязанности начальника управления военного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко.

    По его словам, украинские силовики продолжают размещать склады с боеприпасами возле городов и поселков в Донбассе.

    Он уточнил, что, по информации луганского ведомства, на южной окраине Новоайдара, на территории молочно-товарной фермы, киевские солдаты разместили склад боеприпасов.

    Донбасс: ВСУ разместили склад с боеприпасами на молочной ферме под Луганском

    «Используя «Новогоднее перемирие», противник продолжает наращивать свой боевой потенциал вдоль линии соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.

    Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе согласовала в белорусской столице режим прекращения военных действий к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая населенные пункты ДНР и ЛНР.

    Донбасс: ВСУ разместили склад с боеприпасами на молочной ферме под Луганском

    На этой неделе российский президент Владимир Путин и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук обсудили обмен удерживаемыми лицами, миротворческую миссию в Донбассе и минские соглашения.

    Напомним, 27 декабря 2017 года крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся под Горловкой.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал в ходе своей пресс-конференции Киев и Донбасс провести обмен пленными в ближайшее время.

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    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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