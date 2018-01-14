Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

К середине января зима таки заставила разбалованных одесситов вспомнить о шапках и теплых пальто. К сожалению, вспомнить и надеть — не всегда одно и то же. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Мужчина в легкой куртке дежурит у бювета в Кировском сквере со стопкой раздаточных материалов. Неспроста: «Возьмите, почитайте рождественские молитвы! Это полезно для души!» — жалобно повторяет человек. Успех просвещения не велик. Неужто бедняга распинается зря? Отнюдь.

На небольшой асфальтной площадке по соседству ребята играют в футбол. В центре поля игра не вяжется. Краснощекие форварды вынуждены простаивать без дела и без шапок. Наконец кому-то удается сделать точный пас вперед.

«Аллилуйя!» — кричит просветленный футболист.

Секунду спустя корявый удар поражает цель.

В команде Петра Порошенко тоже надеются, что Бог на их стороне. Премьер-министр Владимир Гройсман даже сознался в «божественном происхождении» собственной власти.

Высокая протекция. Скромняга Гройсман объявил себя премьером "по воле Божьей": https://t.co/bFRKiris6M pic.twitter.com/lpX60Cvghl — Life | Новости (@lifenews_ru) January 12, 2018

Некоторые граждане быстро догадались, кто у Владимира Борисовича главный в пантеоне.

«Так сладко Порошенко еще никто не называл», — написала на Facebook известный еретик эпохи «тирании Януковича» Елена Лукаш.

Так сладко Порошенко ещё никто не называл.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман объяснил, что его назначение на данную должность, прежде всего, было Божьей волей. — Елена Лукаш (@Lukash_EL) January 12, 2018

Кто-то позволил себе неудачные параллели.

Премьер-министр Украины Гройсман полагает, что его назначение на эту должность является «Божьей волей»



Жалкий плагиатор «Божественной воли Провидения» фюрера — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 12, 2018

Оказалось, что с божьей помощью Украина еще и коррупцию побеждает. По крайней мере, Гройсман в этом глубоко убежден. Мол, только «враги» преувеличивают проблему с целью дестабилизации ситуации в стране.

Уже и памятник победе над коррупцией подопспел. «Главный государственный флаг», установленный в Киеве на флагштоке стоимостью 51 миллион гривен.

Недоверчивые люди начали было интересоваться: что это за флагшток такой волшебный за два миллиона долларов США? Точку в неуместном диспуте поставил городской голова Виталий Кличко.

«За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на востоке страны. Поэтому не надо спекулировать — нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный державный флаг Украины», — сказал мэр-боксер.

О чем еще думал в окопах каждый украинский воин, так это о Евровидении. Чтобы все было по высшему разряду!

Вот и пришлось потратить на конкурс в пять раз больше, чем бедным шведам. И никакой коррупции, само собой.

В этом мире неверном не будь дураком:

Полагаться не вздумай на тех, кто кругом,

Трезвым оком взгляни на ближайшего друга —

Друг, возможно, окажется злейшим врагом.

Омар Хайям

Еще больше, чем прогресс в борьбе с казнокрадством, украинцев озадачили слова премьера о «врагах, преувеличивающих проблему».

Ведь именно «главные друзья» Украины регулярно указывают Киеву на проблему коррупции. Говорили об этом чиновники ЕС всех рангов, Международный валютный фонд, и даже с Вашингтонщины поступали «мэсыджы».

Я верю, что враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они выдвигают проблему коррупции (с) Гройсман.



На картинке - заголовки Foreign Policy, Newsweek, The Washington Post и Le Figaro. pic.twitter.com/N7kwHGiRuR — Шарий.net (@sharijnet) January 12, 2018

При всем благодушии коллективного Запада к постмайданной украинской власти, претензии подобного рода озвучивались регулярно. Хоть и в дипломатичных формулировках.

Гройсман прозрачно намекнул, что США и Евросоюз - враги Украины https://t.co/9fzn6T9qHg — Максим Невенчанный (@_4704358848523) January 13, 2018

В последние месяцы ситуация для Киева заметно ухудшилась. Не потому, что коррупция внезапно усилилась. Но западные партнеры по политическому процессу придали огласке факты, крайне неудобные для киевской «политической элиты».

10 января канал Al Jazeera обнародовал текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года в отношении харьковчанина Аркадия Кашкина. Это оно из самых известных дел о пресловутом «общаке Януковича».

Суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича у соратника Курченко Аркадия Кашкина https://t.co/60ljTiFk7c — Людмила (@ludmila_ukraine) April 28, 2017

По каким-то соображениям украинские власти предпочли засекретить его текст. Теперь выяснилось, что в обширном тексте решения (около 95 страниц) есть кое-что интересное о Петре Порошенко.

«Брокеры близкой к Порошенко ICU помогли Януковичу, Курченко и Ко «завести» в Украину ранее украденные из бюджета миллиарды. То есть инвестбанкиры во главе с Гонтаревой в 2012–2014 годах участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ», — указывает «Страна.ua».

Глава украинского правительства мог бы и понежнее отзываться о «врагах». Ведь кто же теперь друзья?