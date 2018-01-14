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Политика
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Украина
Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами
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    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    17:48  14 Января 2018  /обновлено: 17:49  14 Января 2018
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    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    К середине января зима таки заставила разбалованных одесситов вспомнить о шапках и теплых пальто. К сожалению, вспомнить и надеть — не всегда одно и то же. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

    Мужчина в легкой куртке дежурит у бювета в Кировском сквере со стопкой раздаточных материалов. Неспроста: «Возьмите, почитайте рождественские молитвы! Это полезно для души!» — жалобно повторяет человек. Успех просвещения не велик. Неужто бедняга распинается зря? Отнюдь.

    На небольшой асфальтной площадке по соседству ребята играют в футбол. В центре поля игра не вяжется. Краснощекие форварды вынуждены простаивать без дела и без шапок. Наконец кому-то удается сделать точный пас вперед.

    «Аллилуйя!» — кричит просветленный футболист.

    Секунду спустя корявый удар поражает цель.

    В команде Петра Порошенко тоже надеются, что Бог на их стороне. Премьер-министр Владимир Гройсман даже сознался в «божественном происхождении» собственной власти.

    Некоторые граждане быстро догадались, кто у Владимира Борисовича главный в пантеоне.

    «Так сладко Порошенко еще никто не называл», — написала на Facebook известный еретик эпохи «тирании Януковича» Елена Лукаш.

    Кто-то позволил себе неудачные параллели.

    Оказалось, что с божьей помощью Украина еще и коррупцию побеждает. По крайней мере, Гройсман в этом глубоко убежден. Мол, только «враги» преувеличивают проблему с целью дестабилизации ситуации в стране.

    Уже и памятник победе над коррупцией подопспел. «Главный государственный флаг», установленный в Киеве на флагштоке стоимостью 51 миллион гривен.

    Недоверчивые люди начали было интересоваться: что это за флагшток такой волшебный за два миллиона долларов США? Точку в неуместном диспуте поставил городской голова Виталий Кличко.

    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    «За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на востоке страны. Поэтому не надо спекулировать — нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный державный флаг Украины», — сказал мэр-боксер.

    О чем еще думал в окопах каждый украинский воин, так это о Евровидении. Чтобы все было по высшему разряду!

    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    Вот и пришлось потратить на конкурс в пять раз больше, чем бедным шведам. И никакой коррупции, само собой.

    В этом мире неверном не будь дураком:
    Полагаться не вздумай на тех, кто кругом,
    Трезвым оком взгляни на ближайшего друга —
    Друг, возможно, окажется злейшим врагом.
    Омар Хайям

    Еще больше, чем прогресс в борьбе с казнокрадством, украинцев озадачили слова премьера о «врагах, преувеличивающих проблему».

    Ведь именно «главные друзья» Украины регулярно указывают Киеву на проблему коррупции. Говорили об этом чиновники ЕС всех рангов, Международный валютный фонд, и даже с Вашингтонщины поступали «мэсыджы».

    При всем благодушии коллективного Запада к постмайданной украинской власти, претензии подобного рода озвучивались регулярно. Хоть и в дипломатичных формулировках.

    В последние месяцы ситуация для Киева заметно ухудшилась. Не потому, что коррупция внезапно усилилась. Но западные партнеры по политическому процессу придали огласке факты, крайне неудобные для киевской «политической элиты».

    10 января канал Al Jazeera обнародовал текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года в отношении харьковчанина Аркадия Кашкина. Это оно из самых известных дел о пресловутом «общаке Януковича».

    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    По каким-то соображениям украинские власти предпочли засекретить его текст. Теперь выяснилось, что в обширном тексте решения (около 95 страниц) есть кое-что интересное о Петре Порошенко.

    Победы Гройсмана: как друзья Украины стали ее врагами

    «Брокеры близкой к Порошенко ICU помогли Януковичу, Курченко и Ко «завести» в Украину ранее украденные из бюджета миллиарды. То есть инвестбанкиры во главе с Гонтаревой в 2012–2014 годах участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ», — указывает «Страна.ua».

    Глава украинского правительства мог бы и понежнее отзываться о «врагах». Ведь кто же теперь друзья?

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #порошенко #коррупция #гройсман #друзья #враги
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