Фанаты «Гарри Поттера» сняли собственный фильм о Волан-де-Морте

Москва, 14 января. Итальянские поклонники серии книг и фильмов о приключениях волшебника Гарри Поттера сняли приквел франшизы, получивший название «Волан-де-Морт: истоки наследника». Видео доступно для просмотра на платформе YouTube.

В фильме повествуется о рождении и взрослении одного из самых страшных магов из вселенной британской писательницы Джоан Роулинг — Томе Реддле. Полный хронометраж картины составил 52 минуты.

Деньги на производство приквела по вселенной Гарри Поттера собирались на Kickstarter. Съемками фильма занималась независимая киностудия Tryangle Films. Кинокомпания Warner Bros., обладающая правами на экранизации книг Джоан Роулинг, дала официальное разрешение на съемки «Волан-де-Морта».

Напомним, что всего было выпущено семь официальных книг о приключениях Гарри Поттера. Чуть позже в свет вышли еще три книги о мире магов. Кроме того, Джоан Роулинг написала пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», а также подготовила сценарий для фильма «Фантастические твари и где они обитают», который является спин-оффом вселенной Гарри Поттера.