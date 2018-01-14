СК РФ возбудил более 200 уголовных дел из-за преступлений ВСУ в Донбассе

Москва, 14 января. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Следственным комитетом России было возбуждено более 200 уголовных дел в связи с преступлениями против мира и человечности, совершенными украинскими военнослужащими в Донбассе. Как отметил глава СК РФ Александр Бастрыкин, у российских следователей есть основания квалифицировать отдельные действия ВСУ в Донбассе по статье УК РФ «Применения запрещенных средств и методов войны».

«Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей», — напомнил Бастрыкин.

В интервью «Российской газете» глава Следственного комитета отметил, что помимо событий в Донбассе его ведомство постоянно обрабатывает большое количество дел, касающихся нападений на принадлежащие РФ объекты за границей, а также осквернения скульптурных и архитектурных памятников и символов воинской славы РФ на территории Украины. Ряд граждан Украины объявлен по этим делам в международный розыск.