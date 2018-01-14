Угроза цунами возникла в Перу после мощного землетрясения

Москва, 14 января. После мощного землетрясения в 7,3 балла в Перу появилась угроза цунами, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами США.

Напомним, что о землетрясении в Перу стало известно накануне. Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени в 31 км к юго-западу от пункта Акари. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По информации региональных СМИ, в результате пострадали от 15 до 20 человек.

«Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья», — говорится в заявлении центра.

У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря.