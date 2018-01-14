Военнослужащий в Турции погиб при нападении боевиков Рабочей партии Курдистана

Анкара, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства нападения на военнослужащих на юго-востоке страны. Об этом сообщили в воскресенье турецкие средства массовой информации.

Инцидент произошел в провинции Хаккяри. Согласно предварительным данным, боевики из Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреляли позиции турецких военных в уезде Чукурджа из гранатометов.

В результате атаки погиб один военнослужащий. Еще три человека получили различные ранения.

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкие военные обстреляли из артиллерии позиции сирийских курдов из отрядов «Сил народной самообороны» в районе Африна. Как заявляют в Анкаре, боевики СНС якобы связаны с деятельностью Рабочей партией Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.