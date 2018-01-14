выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
МИД Украины призвал соотечественников не ездить в «опасные» Россию и Сирию
Новости Сирии
Сирия сегодня: армия Турции ударила по курдам в районе Африна, восемь случаев нарушения перемирия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: армия Турции ударила по курдам в районе Африна, восемь случаев нарушения перемирия

    15:39  14 Января 2018  /обновлено: 15:39  14 Января 2018
    997

    Армия Турции на границе Сирии

    Сирия, 14 января. Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям сирийских курдов в районе Африн (северо-запад Сирии). За сутки Россия зафиксировала восемь случаев нарушения «режима тишины». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Турция атаковала курдов

    Военнослужащие турецкой армии устроили массированный артиллерийский обстрел позиций сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн. Как передает информационное агентство Anadolu, ВС Анкары нанесли не менее 40 ударов.

    Армия Турции ведет обстрел позиций курдов в САР

    Первыми огонь открыли силы Турции, дислоцированные в районе Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай. Целью атаки стали курдские объекты в Басуфане, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо. Накануне несколько турецких изданий сообщили об обстреле подконтрольной курдам территории в районе Африн.

    Анкара отправила танки на границу с САР

    Ранее издание Anadolu сообщало, что официальная Анкара направила колонну военной техники на границу с Сирийской арабской республикой, в южную провинцию Хатай.

    По словам источника в ВС Турции, танки были переброшены для усиления пограничных частей Анкары. Ранее лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его армия может в ближайшее время начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.

    Армия Турции

    «В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы»,  — подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием.

    Нарушение режима «тишины»

    За минувшие сутки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    «Зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 3, Латакия — 4, Дамаск — 1», — значится в документе военного ведомства.

    Сирия сегодня: армия Турции ударила по курдам в районе Африна, восемь случаев нарушения перемирия

    Стало известно, что большинство случаев стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена на территории России — прим. ФАН). Кроме того сообщается, что Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Карфа провинции Даръа. Медицинскую помощь там получили 38 сирийцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #турция #обстрел #дамаск #москва #анкара #идлиб #техника #танки #провинция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

      16:55 14 Января 2018 1465
      Читать
      15:30
      Сегодня

      Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом
      13:51
      Сегодня

      Путин назвал Валаам зеркалом России
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31193

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7200

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7026

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12476

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12086
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1144
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      4447
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      7556
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1638