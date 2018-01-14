Сирия сегодня: армия Турции ударила по курдам в районе Африна, восемь случаев нарушения перемирия

Сирия, 14 января. Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям сирийских курдов в районе Африн (северо-запад Сирии). За сутки Россия зафиксировала восемь случаев нарушения «режима тишины». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Турция атаковала курдов

Военнослужащие турецкой армии устроили массированный артиллерийский обстрел позиций сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн. Как передает информационное агентство Anadolu, ВС Анкары нанесли не менее 40 ударов.

Первыми огонь открыли силы Турции, дислоцированные в районе Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай. Целью атаки стали курдские объекты в Басуфане, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо. Накануне несколько турецких изданий сообщили об обстреле подконтрольной курдам территории в районе Африн.

Анкара отправила танки на границу с САР

Ранее издание Anadolu сообщало, что официальная Анкара направила колонну военной техники на границу с Сирийской арабской республикой, в южную провинцию Хатай.

По словам источника в ВС Турции, танки были переброшены для усиления пограничных частей Анкары. Ранее лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его армия может в ближайшее время начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием.

Нарушение режима «тишины»

За минувшие сутки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 3, Латакия — 4, Дамаск — 1», — значится в документе военного ведомства.

Стало известно, что большинство случаев стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена на территории России — прим. ФАН). Кроме того сообщается, что Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Карфа провинции Даръа. Медицинскую помощь там получили 38 сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.