В Совфеде заподозрили власти Киева в причастности к атаке на культурный центр РФ

Симферополь, 14 января. Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что антироссийская акция, устроенная радикалами в отношении культурного центра России в столице Украины, могла быть исполнена с разрешения киевских властей.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы никак не препятствуют действиям радикалов.

«Не исключаю, что антироссийская акция в отношении культурного центра РФ в Киеве могла быть осуществлена с ведома властей», — отметил он.

Цеков добавил, что на место происшествия сотрудников полиции вызывали сами представители центра и работники российского консульства, передает РИА Новости.

Кроме того, крымский сенатор напомнил, что совершаемые радикалами атаки и акции «всегда оставались безнаказанными».

Ранее радикалы облили Российский центр науки и культуры в Киеве красной краской.

В рождественскую ночь в Киеве облили краской Российский центр науки и культуры. Совершил этот акт вандализма «Черный комитет» — активисты «Революции достоинства». Европейские ценности, говорите? Нет, в Украина во главу угла поставлены тотальная русофобия и пещерный национализм. pic.twitter.com/gJM8LjXI9s — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 8, 2018

Напомним, накануне радикалы из группировки «Черный комитет» (активисты ЧК с другими организациями основали запрещенный в РФ «Правый сектор»)1 заковали в цепь ворота Российского центра науки и культуры в Киеве.

В киевской полиции сообщили, что инцидент случился в минувшую субботу.

1 Организация запрещена на территории РФ.