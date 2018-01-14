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В Совфеде заподозрили власти Киева в причастности к атаке на культурный центр РФ
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    В Совфеде заподозрили власти Киева в причастности к атаке на культурный центр РФ

    14:55  14 Января 2018  /обновлено: 14:55  14 Января 2018
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    В Совфеде заподозрили власти Киева в причастности к атаке на культурный центр РФ

    Симферополь, 14 января. Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что антироссийская акция, устроенная радикалами в отношении культурного центра России в столице Украины, могла быть исполнена с разрешения киевских властей. 

    Он подчеркнул, что правоохранительные органы никак не препятствуют действиям радикалов.

    «Не исключаю, что антироссийская акция в отношении культурного центра РФ в Киеве могла быть осуществлена с ведома властей», — отметил он.

    Цеков добавил, что на место происшествия сотрудников полиции вызывали сами представители центра и работники российского консульства, передает РИА Новости.

    Кроме того, крымский сенатор напомнил, что совершаемые радикалами атаки и акции «всегда оставались безнаказанными». 

    Ранее радикалы облили Российский центр науки и культуры в Киеве красной краской. 

    Напомним, накануне радикалы из группировки «Черный комитет» (активисты ЧК с другими организациями основали запрещенный в РФ «Правый сектор»)1 заковали в цепь ворота Российского центра науки и культуры в Киеве.

    В киевской полиции сообщили, что инцидент случился в минувшую субботу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #россия #киев #украина #радикалы
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