Вертолеты Северного флота ВМФ России ищут подводные лодки на учениях в Баренцевом море

Мурманск, 14 января. Группы противолодочных вертолетов Ка-27, принадлежащих соединениям Северного флота ВМФ РФ выполняют учебные задачи по поиску и обнаружению подводных лодок вероятного противника в акватории Баренцева моря. В ходе учений отрабатываются приемы поиска субмарин с помощью радиолокационных и гидроакустических средства обнаружения, сообщили в пресс-службе Северного флота.

После того, как группы Ка-27 отработают приемы поиска подводных лодок, начнется вторая часть учений, в ходе которой флотские вертолетчики будут отрабатывать приемы уничтожения подводных лодок противника с помощью комплексов противолодочного вооружения.

Противолодочные версии производимых в России вертолетов Ка-27ПЛ оборудованы особой поисково-прицельной системой «Осьминог», с помощью которой вертолетчики выставляют гидроакустические буи, используемые для обнаружения подводных средств вероятного противника. На высоте до 500 метров «Осьминог» способен при спокойном море обнаружить подводную лодку, скрывшуюся на глубине 100 метров, на расстоянии до 8 км.

Созданные еще в СССР вертолеты Ка-27 состоят на вооружении девяти стран мира.

Напомним, по итогам встречи президента Владимира Путина с командующим Северного флота ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым глава флота рассказал о планах организовать несколько военно-исторических экспедиций на ряд островов Баренцевого моря.