Видео застрявшего на краю обрыва Boeing в Турции появилось в Сети

Стамбул, 14 января. Пассажирский лайнер авиационного перевозчика Pegasus, на борту которого находились более 160 пассажиров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы воздушной гавани Трабзона и выехал с обрыва прошлой ночью. Об этом передает агентство Anadolu.

Согласно информации агентства, аэропорт в настоящее время возобновил работу.

Breaking News: Pegasus Airlines Boeing 737-800 TC-CPF overrun runway at Trabzon. All pax ok. pic.twitter.com/TWjxYiYKzK — Turkish Air News (@AnalystTK) January 13, 2018

На размещенных в Сети фото и видео видно, что самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.

Сообщается, что инцидент случился во время посадки самолета Boeing 737-800. Все 162 человека, которые были на борту самолета, были экстренно эвакуированы.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50 — Sky News (@SkyNews) January 14, 2018

К счастью, пострадавших нет.

В настоящее время уточняются обстоятельства и причины ЧП.