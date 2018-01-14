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Сирия новости 14 января 16.30: победы САА и ВКС РФ в Алеппо, силы САР планируют наступление в Восточной Гуте
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    Сирия новости 14 января 16.30: победы САА и ВКС РФ в Алеппо, силы САР планируют наступление в Восточной Гуте

    16:30  14 Января 2018
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    Победы САА и ВКС РФ в Алеппо

    Сирия, 14 января. САА при помощи ВКС РФ практически полностью зачистила плато Аль-Хасс в Алеппо. Армия САР планирует новое наступление в Восточной Гуте Дамаска. ИГИЛовец родом из Швеции подтвердил существование договора между США и террористами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: способствуют продвижению САА в Алеппо; совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты на юго-востоке Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся начать наступление против боевиков в Восточной Гуте Дамаска; разминируют освобожденные территории в провинции Алеппо; перебросят часть сил САР из Алеппо в Идлиб.

    «Тахрир Аш-Шам»: утратила деревни Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае на юго-западе Алеппо; заявляет о потерях САА в южной части Идлиба; утверждает, что заняла окрестности населенного пункта Аль-Хассиян северо-восточнее Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) готовятся начать крупномасштабное наступление в Восточной Гуте. По словам военного источника AMN в Дамаске, 4-я дивизия САА и ее союзники планируют продвигаться одновременно в нескольких направлениях в районе авиабазы САА, недавно освобожденной силами САР. Правительственные подразделения намерены расширить буферную зону вокруг шоссе, ведущего к лагерю, чтобы обезопасить себя от постоянных нападений радикалов антиправительственных группировок. Учитывая то, что в результате последних столкновений военнослужащие САА ликвидировали одного из высокопоставленных командиров «Ахрар Аш-Шам», силы боевиков несколько ослабли.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Правительственная армия при поддержке авиации России продолжает развивать наступление на юго-западе Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), сирийские войска отбили у исламистов деревни Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае, а также еще несколько поселений. Саперы САА уже приступили к разминированию освобожденных районов. В ходе зачистки населенных пунктов были обнаружены крупные запасы оружия исламистов. Данные сведения также подтверждает Twitter-канал (SyriaWar2). Напомним, за последнее время практически все плато Аль-Хасс перешло под контроль армии САР. В оккупации радикалов остаются лишь территории вблизи границы с Идлибом.

    Тем временем часть подразделений Сирийской арабской армии (САА), действующих в южной части региона, готовится передислоцироваться в провинцию Идлиб, где в настоящий момент силы САР ведут полномасштабное наступление против коалиции «Тахрир Аш-Шам».

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Ранее поступала информация о том, что Анкара направила очередной военный конвой в турецкую провинцию Хатай, граничащую с территорией Идлиба. Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что турецкие солдаты перешли сирийско-турецкую границу в районе КПП, находящегося под контролем протурецкой Сирийской свободной армии** (ССА), и направились в сторону занимаемых курдами населенных пунктов. Информагентство «Анадолу» передает, что пять танков были переброшены в Идлиб в помощь турецким войскам и союзным им силам вооруженной оппозиции, готовящимся к наступлению против курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, официальная Анкара причисляет отряды YPG к числу террористических организаций, поскольку они связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК).

    Между тем в южной части региона не прекращается вооруженное противостояние между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Интернет-порталы, подконтрольные террористическому альянсу «Тахрир Аш-Шам», утверждают, что силы САР продолжают нести потери в ходе столкновений, однако официальные агентства новостей не подтверждают данные сведения. В зоне боевых действий осуществляют совместную работу российские ВКС и ВВС Сирии.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Вновь были опубликованы данные, доказывающие факт наличия тайного соглашения между террористами «Исламского государства»1 и Сирийскими демократическими силами**** (SDF), заключенного при посредничестве Соединенных Штатов Америки. На этот раз доказательства были предоставлены шведскими СМИ, которые сообщили о том, что один из граждан Швеции Майкл Скрамо, выступавший на стороне ИГИЛ1 в Ракке, покинул город вместе с остальными ИГИЛовцами и был эвакуирован в провинцию Дейр-эз-Зор, после того как США заключили сделку с ИГИЛ. Ранее Скрамо снимал видеообращения, призывая шведов присоединиться к «священной войне» в САР. Известно, что Скрамо уехал в Сирию в 2014 году, обзавелся женой и четырьмя детьми. Предполагается, что он может скрываться с другими бывшими ИГИЛовцами в пустынных районах к северу от города Абу Кемаль.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что оппозиционные СМИ продолжают публиковать неподтвержденную информацию о победах антиправительственных группировок в районе границы между провинциями Хама и Идлиб. Боевики утверждают, что силам объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» удалось захватить окрестности населенного пункта Аль-Хассиян, расположенного северо-восточнее административного центра провинции. На данный момент эта информация не была подтверждена. Напомним, часть территорий в Идлибе радикалам действительно удалось вернуть после того, как террористы прибегли к использованию химического оружия, ударив по позициям Сирийской арабской армии (САА) снарядами с хлором. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #новости сирии #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #коалиция сша
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