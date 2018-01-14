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Общество
Стало известно, когда возобновятся перевозки на закрытой Керченской переправе
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    Стало известно, когда возобновятся перевозки на закрытой Керченской переправе

    14:17  14 Января 2018  /обновлено: 14:18  14 Января 2018
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    Стало известно, когда возобновятся перевозки на закрытой Керченской переправе

    Симферополь, 14 января. Перевозки на паромной переправе через Керченский пролив, которая временно прекратила работу по причине ураганного ветра, намерены возобновить к вечеру воскресенья. Об этом сегодня рассказали в фирме «Морская дирекция».

    В компании уточнили, что работа переправы возобновится, когда метеорологические условия станут приемлемыми.

    «Ожидаем, что уже во второй половине дня, ближе к вечеру, ослабнет ветер и переправа начнет работать по фактической погоде», — передает ТАСС слова представителя «Морской дирекции».

    Ранее стало известно, что полевую кухню с горячей едой и питьем развернули на закрытой Керченской переправе из-за сильного ветра. Также сообщалось, что на месте работают медицинские пункты.

    Стало известно, когда возобновятся перевозки на закрытой Керченской переправе

    Напомним, прошлым летом российский президент Владимир Путин отметил, что возведение Крымского моста через Керченский пролив идет с опережением графика. В рамках прямой линии глава страны сообщил, что строительство будет выполнено точно в срок.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #керченская переправа #крымский мост
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