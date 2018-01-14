Стало известно, когда возобновятся перевозки на закрытой Керченской переправе

Симферополь, 14 января. Перевозки на паромной переправе через Керченский пролив, которая временно прекратила работу по причине ураганного ветра, намерены возобновить к вечеру воскресенья. Об этом сегодня рассказали в фирме «Морская дирекция».

В компании уточнили, что работа переправы возобновится, когда метеорологические условия станут приемлемыми.

«Ожидаем, что уже во второй половине дня, ближе к вечеру, ослабнет ветер и переправа начнет работать по фактической погоде», — передает ТАСС слова представителя «Морской дирекции».

Ранее стало известно, что полевую кухню с горячей едой и питьем развернули на закрытой Керченской переправе из-за сильного ветра. Также сообщалось, что на месте работают медицинские пункты.

Напомним, прошлым летом российский президент Владимир Путин отметил, что возведение Крымского моста через Керченский пролив идет с опережением графика. В рамках прямой линии глава страны сообщил, что строительство будет выполнено точно в срок.

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