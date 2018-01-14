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Сирия — поле для провокаций: кто решил задушить успехи России и поссорить ее с Турцией
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    Сирия — поле для провокаций: кто решил задушить успехи России и поссорить ее с Турцией

    15:45  14 Января 2018  /обновлено: 15:45  14 Января 2018
    2009

    На базе ВКС РФ «Хмеймим»

    Попытка нападения на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» и на пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе с использованием беспилотников произошла неделю назад, однако эта тема по-прежнему актуальна в СМИ. За это время были выяснены новые подробности атаки. Установлено что пуск 13 боевых БПЛА был осуществлен из района населенного пункта Мауззара, расположенного на западе провинции Идлиб, где дислоцируется так называемая «умеренная оппозиция».

    В ходе осмотра выяснилось также, что дроны не могли быть изготовлены самими боевиками в кустарных условиях. При изготовлении данных летательных аппаратов явно использовались высокие технологии — беспилотники управлялись не с земли, каждый из них был оснащен программируемым автопилотом, считывающим данные с GPS-датчиков. Таким образом, возникла версия об иностранном следе.

    Некоторые эксперты выдвинули предположение, что к организации нападения могла быть причастна Турция, которая имеет военный контингент на территории провинции Идлиб и сотрудничает с некоторыми оппозиционными группировками. Однако Владимир Путин в ходе встречи с журналистами, приуроченной к Дню печати, выразил уверенность, что Анкара никак не замешана в этой истории. Он также назвал данную попытку атаки намеренной провокацией и добавил, что российской стороне уже известны организаторы нападения.

    Владимир Путин

    Своим мнение о том, кто может быть причастен к этому и каковы цели данной провокации, с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что данное нападение планировалось очень тщательно и имело целый комплекс задач, что еще раз указывает на явный иностранный след.

    «В Сирии была одержана победа над главной террористической организацией — над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Также был запущен процесс мирного урегулирования, в который включились почти все участники конфликта. Эта деятельность России принесла существенные плоды. И в этой ситуации тем силам, которым не дает покоя мысль о военных и политических успехах РФ, уже не остается ничего, кроме того, чтобы попытаться как-то дискредитировать деятельность нашей страны, поставить под сомнение наши успехи и по возможности расстроить процесс мирного урегулирования. Собственно, именно на это и были направлены усилия организаторов атаки дронов на базы РФ», — отметил собеседник ФАН.

    Один из БПЛА, пытавшийся атаковать «Хмеймим»

    Однако была и другая важная задача, которую преследовал заказчик нападения, — разрушить отношения между Анкарой и Москвой, уверен эксперт. Организаторы не столько хотели нанести урон российским силам, сколько вновь изменить расстановку сил на геополитической карте Ближнего Востока.

    «Несомненно, назначалось сразу несколько целей. В случае успеха атаки — поставить под сомнение военную эффективность действий России в САР и нанести ей определенный ущерб, но ущерб, прежде всего, имиджу нашей страны как военной державы. И в случае успеха, и в случае неуспеха — столкнуть лбами РФ и Турцию, поскольку атака совершалась из зоны деэскалации «Идлиб», ответственность за которую несет, прежде всего, турецкое руководство», — заметил политолог.

    Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

    Кому это может быть нужно? По мнению Владимира Шаповалова, за этим нападением, несомненно, стоит некий влиятельный внешний игрок, которому выгодно компрометировать Россию и ее успехи в САР, а также сохранить очаги нестабильности в арабской республике. Очевидно, что такой силой являются, прежде всего, США.

    «Речь действительно идет о сложной и многоцелевой операции с множеством предполагаемых негативных последствий для России. Кто может быть организатором подобной атаки? Уже очевидно, что сложность атаки и развитый технический уровень, сопровождавший данное нападение, указывают на то, что отдельные группы террористов сами не способны спланировать такую кампанию. Понятно, что за боевиками, которые явились только исполнителями, стоят достаточно влиятельные силы. По всей вероятности, это все же Соединенные Штаты. Это, конечно, неудивительно, ведь именно они являются основным выгодополучателем от данной атаки. Надо полагать, кроме того, что именно США хотят вызвать противоречия между РФ и Турцией, ведь для дальнейшего развития урегулирования в Сирии крайне важно взаимодействие этих двух стран. Кстати, обращаю внимание, что данное нападение, как мне представляется, является частью большого плана, конечная цель которого — окончательно поссорить Москву и Анкару. Вспомним, в Турции уже было убийство российского посла, были также и другие происшествия. И стоит обратить внимание, что все это происходит на фоне очередного осложнения американо-турецких отношений», — добавил наш собеседник.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Егор Баренцев
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    #путин #россия #сша #сирия #иг #турция #хмеймим #вкс рф #игил #идлиб #тартус #ближний восток
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