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Общество
Путин может проложить мост между христианами и коммунистами — протоиерей Чаплин
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    Путин может проложить мост между христианами и коммунистами — протоиерей Чаплин

    15:00  14 Января 2018
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    Всеволод Чаплин

    Президент России Владимир Путин сравнил христианство с коммунизмом, а помещенного в мавзолей Владимира Ленина с мощами святых. Об этом он сказал в интервью для фильма «Валаам» на телеканале «Россия 1».

    Проложив между христианами и коммунистами мостик, президент может помирить их, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей протоиерей, председатель синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Всеволод Чаплин.

    «Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле, — свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — подчеркнул глава государства.

    Путин сравнил отношение представителей коммунистического движения к Ленину с почитанием святых мощей у христиан. При этом глава государства предложил россиянам приехать в Афон и лично убедится в наличии святых.

    «По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», — добавил лидер России.

     Мавзолей

    «Интересная тема поднята. Коммунизм, конечно, отличается от христианства, прежде всего тем, что он в советской версии отрицал существование бога и из 10 заповедей оставил только шесть. Но мораль без бога — не мораль. Если нет вечного основания, вечного фундамента, то здание морали обязательно разрушается. Именно безбожие похоронило советский проект. Но в тоже время сегодня очень важно воссоединить христианство и левые идеи. Более того, я бы сказал, что важно воссоединить наше монархическое сознание и левые стремления к справедливости. Нам не нужно, чтобы христиане и коммунисты ссорились, нам не нужно, чтобы их сталкивали. И Путин может проложить мост между ними», — пояснил ситуацию Чаплин.

    Собеседник ФАН отметил, что жителям России необходимо вновь приступить к обсуждению конституционных основ государства.

    «Нам нужна сильная центральная власть и наделенное большими полномочиями местное самоуправление. Для этого Москва должна отказаться от ложных аксиом 90-х годов, вроде демократии и капитализма, и действительно начать диалог о том, какой могла бы быть новая конституция», — заключил протоиерей.

    Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #чаплин #христиане #коммунисты #протоиерей
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