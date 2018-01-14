Ректор МГУ рассказал, когда заработает созданный по поручению Путина спортивный кластер

Москва, 14 января. Спортивный кластер, который будет сформирован на платформе научно-технической долины Московского государственного университета по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина, начнет работу в ближайшее время. Об этом заявил на Дне открытых дверей московского вуза его ректор Виктор Садовничий.

«Думаю, что в ближайшее время», — передает РИА Новости слова ректора престижного столичного вуза.

Садовничий также добавил, что кандидатуры на должность главы кластера в настоящее время изучаются.

Ранее Садовничий сообщил, что по вопросу создания кластера ведется активная работа с министерством спорта РФ и другими компетентными ведомствами.

Минувшим летом лидер Российской Федерации отметил важность развития спорта для страны, а также заявил, что «спорт — важнейший приоритет для политики».

«Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи», — подчеркнул Путин.

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