Ректор МГУ рассказал, когда заработает созданный по поручению Путина спортивный кластер
Москва, 14 января. Спортивный кластер, который будет сформирован на платформе научно-технической долины Московского государственного университета по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина, начнет работу в ближайшее время. Об этом заявил на Дне открытых дверей московского вуза его ректор Виктор Садовничий.
«Думаю, что в ближайшее время», — передает РИА Новости слова ректора престижного столичного вуза.
Садовничий также добавил, что кандидатуры на должность главы кластера в настоящее время изучаются.
Ранее Садовничий сообщил, что по вопросу создания кластера ведется активная работа с министерством спорта РФ и другими компетентными ведомствами.
Минувшим летом лидер Российской Федерации отметил важность развития спорта для страны, а также заявил, что «спорт — важнейший приоритет для политики».
«Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи», — подчеркнул Путин.