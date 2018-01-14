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Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей
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    Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

    13:55  14 Января 2018  /обновлено: 13:57  14 Января 2018
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    Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

    Москва, 14 января. Православная вера всегда сопровождала россиян, укрепляясь, когда страна переживала особенно тяжелые периоды, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали и новую религию», — сказал он.

    В этой связи Путин объяснил, чем коммунистическая идеология похожа на христианство.

    «Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть», — сказал он.

    Кодекс строителей коммунизма, по словам Путина, можно назвать «сублимацией, примитивной выдержкой из Библии»: «ничего там нового не придумали».

    Сопоставил президент и отношение коммунистов к телу Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве с отношением верующих к мощам святых.

    «Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?», — задался вопросом Путин.

    При этом он отметил, что ему указывали на то, что в христианском мире нет такой традиции. «Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — добавил лидер страны.

    «То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», — заключил он в документальном фильме Андрея Кондрашова «Валаам» на телеканале «Россия 1».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #христианство #коммунисты #выборы-2018
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