Путин поблагодарил Финляндию за спасение святынь Валаамского монастыря
Москва, 14 января. Валаамский монастырь мог бы быть полностью потерян для России и Русской Православной Церкви, если бы не помощь финского народа, который помог сохранить вывезенные со святых островов святыни Валаама, заявил президент Путин в интервью во время съемок документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам».
Путин подчеркнул, что Финляндия является «добрым соседом» для России.
«Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование — мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям. Они были вывезены в Финляндию и там были сохранены», — напомнил президент.
Путин подчеркнул, что вывезенные в Ново-Валаамский монастырь святыни «дороги и финнам, и нам». В Финляндии святые реликвии Русской Православной Церкви, едва не утраченные при Советском Союзе, бережно сохраняются, к ним обеспечен свободный доступ паломников из России.
«И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет, в том числе, и в духовной сфере», — отметил президент Путин.