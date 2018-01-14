Путин поблагодарил Финляндию за спасение святынь Валаамского монастыря

Москва, 14 января. Валаамский монастырь мог бы быть полностью потерян для России и Русской Православной Церкви, если бы не помощь финского народа, который помог сохранить вывезенные со святых островов святыни Валаама, заявил президент Путин в интервью во время съемок документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам».

Путин подчеркнул, что Финляндия является «добрым соседом» для России.

«Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование — мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям. Они были вывезены в Финляндию и там были сохранены», — напомнил президент.

Путин подчеркнул, что вывезенные в Ново-Валаамский монастырь святыни «дороги и финнам, и нам». В Финляндии святые реликвии Русской Православной Церкви, едва не утраченные при Советском Союзе, бережно сохраняются, к ним обеспечен свободный доступ паломников из России.