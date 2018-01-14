Премьер Чехии посоветовал Земану отвернуться от России

Прага, 14 января. Лидеру Чехии Милошу Земану посоветовали отстраниться от России и Китая и уделить больше внимания НАТО. С таким антироссийским заявлением выступил премьер Андрей Бабиш по итогам первого тура выборов президента страны.

При этом он подчеркнул, что если Земан хочет победить во втором туре выборов, то должен ориентироваться на Запад, а не на Восток. Россию и Китай, по мнению чешского премьера, стоит посещать только ради налаживания бизнес-связей, но главным ориентиром должна быть НАТО. Кроме того, Бабиш напомнил Земану, что Чехия является членом Евросоюза.

Напомним, Земан известен своими пророссийскими взглядами и неоднократно выступал за отмену санкций против РФ. В конце 2017 года он посетил Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров они поддержали необходимость укреплять двусторонние отношения стран.

По итогам первого тура президентских выборов в Чехии Земан набрал 40,4% избирателей. На втором месте оказался бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 24,75% голосов. В отличие от Земана он призывает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против Москвы.