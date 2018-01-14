выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Милонов рассказал, как поставил подпись за выдвижение Путина на выборах-2018
Политика
Премьер Чехии посоветовал Земану отвернуться от России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьер Чехии посоветовал Земану отвернуться от России

    14:49  14 Января 2018  /обновлено: 14:50  14 Января 2018
    384

    Премьер Чехии посоветовал Земану отвернуться от России

    Прага, 14 января. Лидеру Чехии Милошу Земану посоветовали отстраниться от России и Китая и уделить больше внимания НАТО. С таким антироссийским заявлением выступил премьер Андрей Бабиш по итогам первого тура выборов президента страны.

    При этом он подчеркнул, что если Земан хочет победить во втором туре выборов, то должен ориентироваться на Запад, а не на Восток. Россию и Китай, по мнению чешского премьера, стоит посещать только ради налаживания бизнес-связей, но главным ориентиром должна быть НАТО. Кроме того, Бабиш напомнил Земану, что Чехия является членом Евросоюза.

    Напомним, Земан известен своими пророссийскими взглядами и неоднократно выступал за отмену санкций против РФ. В конце 2017 года он посетил Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров они поддержали необходимость укреплять двусторонние отношения стран.

    По итогам первого тура президентских выборов в Чехии Земан набрал 40,4% избирателей. На втором месте оказался бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 24,75% голосов. В отличие от Земана он призывает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против Москвы.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #чехия #земан #выбор-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом

      15:30 14 Января 2018 503
      Читать
      13:51
      Сегодня

      Путин назвал Валаам зеркалом России
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку
      19:00
      Вчера

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 30991

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7174

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6992

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12449

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12070
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      3527
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      7331
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1625
      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      15:19   13 Января 2018
      3557