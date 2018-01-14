Путин назвал Валаам зеркалом России

Москва, 14 января. Президент России Владимир Путин принял участие в съемках документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам».

За время визитов главы государства на Валаам остров значительно преобразился — храмы были отреставрированы, а скиты — отстроены. В центре появился обновленный Спасо-Преображенский собор.

Портал «Вести.Ru» опубликовал выдержки из фильма, где президент делится своими впечатлениями о Валааме.

По словам Путина, Валаам — одно из зеркал России. Этот остров неразрывно связан со становлением национального российского государства, считает глава государства.

Он также рассказал историю патриарха о том, что когда-то советские солдаты позволили священнослужителям из монастыря собрать все самое дорогое из святыни.

«И в этой связи я подумал: конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами», — пояснил Путин.

По его словам, это стало возможно благодаря Русской Православной Церкви. Поступок солдат в то время стал лучшим свидетельством того, что «семена единений никогда нас не покидали», считает российский лидер.