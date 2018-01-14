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Общество
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Украина
Украинский телеканал попал в опалу из-за Д'Артаньяна и Сатанеева
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    Украинский телеканал попал в опалу из-за Д'Артаньяна и Сатанеева

    14:16  14 Января 2018  /обновлено: 14:16  14 Января 2018
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    Украинский телеканал попал в опалу из-за Д'Артаньяна и Сатанеева

    Киев, 14 января. Украинский телеканал «Интер» оказался в центре скандала из-за трансляции советских фильмов «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера»». С критикой на него обрушились в антироссийском паблике «Бойкот российского кино» в Facebook.

    «С самого утра на телеканале «Интер» транслировали советские фильмы «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера». В первой ленте играет Валентин Гафт. Тот самый рашист Гафт, который считает справедливой аннексию Крыма и обвиняет Украину в зверствах на востоке Украины. Во втором фильме рашистов сразу трое — Михаил Боярский, Олег Табаков и Борис Клюев», — возмутились подписчики сообщества.

    При этом они напомнили о «грехах» российских актеров: всех их объединяет поддержка «оккупации Крыма и агрессии в Донбассе». Телеканал «Интер», который неоднократно попадал в скандалы из-за трансляции пропагандистских фильмов и концертов со сторонниками «русского мира», снова отличился.

    11 января «Интер» оскандалился из-за трансляции комедий «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», после чего Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение провести внеплановую проверку канала.

    В трансляции этих советских фильмов председатель НС Юрий Артеменко усмотрел признаки нарушения требований Закона Украины» О телевидении и радиовещании».

    В этот же день Нацсовет предложил ужесточить наказание для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. За гастроли в «стране-агрессоре», по мнению НС, нужно штрафовать или даже вводить уголовную ответственность

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина #кино #три мушкетера #чародеи
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