Украинский телеканал попал в опалу из-за Д'Артаньяна и Сатанеева

Киев, 14 января. Украинский телеканал «Интер» оказался в центре скандала из-за трансляции советских фильмов «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера»». С критикой на него обрушились в антироссийском паблике «Бойкот российского кино» в Facebook.

«С самого утра на телеканале «Интер» транслировали советские фильмы «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера». В первой ленте играет Валентин Гафт. Тот самый рашист Гафт, который считает справедливой аннексию Крыма и обвиняет Украину в зверствах на востоке Украины. Во втором фильме рашистов сразу трое — Михаил Боярский, Олег Табаков и Борис Клюев», — возмутились подписчики сообщества.

При этом они напомнили о «грехах» российских актеров: всех их объединяет поддержка «оккупации Крыма и агрессии в Донбассе». Телеканал «Интер», который неоднократно попадал в скандалы из-за трансляции пропагандистских фильмов и концертов со сторонниками «русского мира», снова отличился.

11 января «Интер» оскандалился из-за трансляции комедий «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», после чего Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение провести внеплановую проверку канала.

В трансляции этих советских фильмов председатель НС Юрий Артеменко усмотрел признаки нарушения требований Закона Украины» О телевидении и радиовещании».

В этот же день Нацсовет предложил ужесточить наказание для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. За гастроли в «стране-агрессоре», по мнению НС, нужно штрафовать или даже вводить уголовную ответственность