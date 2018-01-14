В Раде заявили, что у Порошенко началась «паранойя из-за США»

Киев, 14 января. Скандально известный депутат украинской Верховной рады Мустафа Найем объявил, что президент Украины Петр Порошенко, как и глава украинской Генпрокуратуры Юрий Луценко страдают от «паранойи из-за США».

В ходе передачи на украинском телевидении депутат Рады заявил, что украинские лидеры — такие как Порошенко и Луценко — куда больше думают о том, что о них скажут в США. Неспособность управлять страной без оглядки на иностранные интересы Найем назвал «паранойей из-за США».

«Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии является вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — то ли Байден или Путин, или еще кто-то, сказали, что надо делать, — объявил Найем. — Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя».

Найем напомнил, что все реформы происходят исключительно по указке с Запада — «Антикоррупционный суд создается только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация — когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров увольняют, если приезжает Байден».