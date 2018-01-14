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Выборы 2018
Николай Цискаридзе: Участие в выборах — почетная обязанность каждого россиянина
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    Николай Цискаридзе: Участие в выборах — почетная обязанность каждого россиянина

    13:19  14 Января 2018  /обновлено: 13:19  14 Января 2018
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    Николай Цискаридзе

    Российский артист балета, один из доверенных лиц Владимира Путина Николай Цискаридзе в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему будет голосовать за действующего президента, и призвал жителей страны идти на выборы 18 марта.

    «Участие в выборах — почетная обязанность каждого россиянина. Без нее невозможно будет совершить ничего стоящего. Мне кажется, это гражданский долг, и каждый человек должен понимать всю значимость избирательного процесса. Для меня все очевидно, потому что в нынешней геополитической ситуации, я не вижу ни одного человека, который бы у меня лично вызывал такое уважение и такое желание помочь всеми мне доступными средствами», — говорит артист.

    Николай Цискаридзе утверждает, что уже давно обратил внимание на «ту политическую силу и рассудительность, которые источает президент». Более того, именно они, по мнению артиста, сыграли ключевую роль в становлении современной России как сильного и независимого государства.

    Николай Цискаридзе: Участие в выборах — почетная обязанность каждого россиянина

    «Человек за много лет доказал, что является лучшим лидером для нашей страны. По крайней мере, сейчас Россия является одной из величайших держав во всем мире и как бы нас не пытались унизить, ничего не выходит. В этом очень большая заслуга лично Владимира Владимировича, поэтому для меня все очевидно. А для россиян должно быть очевидно, что 18 марта нужно идти на выборы и голосовать за свое будущее, а каким будет оно — покажут результаты в марте», — продолжает премьер Большого театра.

    Напомним, в минувшую пятницу, 12 января ЦИК единогласно утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина. В него вошли 259 человек среди которых врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущий Александр Масляков старший, гендиректор RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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