Спустя 12 лет: бывший вице-президент ФИФА признался в получении взятки €6,7 млн от Германии

Ньон, 14 января. Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммед бин Хаммам заявил, что после выборов страны-хозяйки мундиаля — 2006, которой стала Германия, он получил от оргкомитета страны 6,7 млн евро.

In der Sommermrchen-Affre besttigt Mohamed Bin Hammam, die mysterisen 6,7 Millionen Euro erhalten zu haben - allerdings nicht, um seine Stimme zu kaufen. #DFB https://t.co/mmrLN9RL8x — Sddeutsche Zeitung (@SZ) January 14, 2018

При этом он отметил, что денежные средства никоим образом не связаны с выборами места проведения ЧМ-2006.

«На мой банковский счет действительно было зачислено 6,7 млн евро. Деньги поступили из Германии, но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили», — признался экс-функционер.

В 2016 году газета Spiegel сообщала, что Германия подкупила четырех спортивных функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения первенства мира. Согласно информации портала, для подкупа был создан специальный секретный фонд, а возглавлявший оргкомитет ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр был в курсе ситуации.

Напомним, Бин Хаммам был пожизненно отстранен от деятельности в футболе в 2011 году.